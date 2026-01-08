“Están retrasando la reactivación económica”: transporte pesado reporta pérdidas por bloqueos

El transporte pesado se sumó a los sectores que reportan severas pérdidas económicas a causa de los bloqueos registrados en el país, los cuales, según denunciaron, están retrasando la reactivación económica y afectando directamente a la cadena productiva.

De acuerdo con el sector, alrededor de dos mil camiones permanecen retenidos en distintos puntos de bloqueo y en las principales ciudades del país, situación que genera perjuicios diarios para los transportistas. A esto se suman multas por mora que oscilan entre Bs 1.000 y Bs 1.500 por día, montos que deben ser asumidos por los conductores mientras sus cargas permanecen paralizadas.

“El problema es que hay una intransigencia total de parte de las personas que están en los puntos de bloqueo, incluso intentando agredir a los conductores y a quienes se ven perjudicados. Pueden estar en desacuerdo con las decisiones del Gobierno, pero esta no es la forma”, señaló Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado de Santa Cruz.

El sector también cuestionó la representación de la Central Obrera Boliviana (COB), a la que aseguró no reconocer como vocera de los transportistas.

“Cuando a nosotros nos faltaba diésel y estábamos en los surtidores enfrentándonos al Gobierno, nunca nos apoyaron, ni siquiera con un comunicado”, afirmó Cruz.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que detrás de las medidas de presión existirían intereses políticos y económicos, cuyos efectos están repercutiendo directamente en la economía nacional. “No sabemos a quién representan realmente. Lo único que están logrando es retrasar la reactivación económica que necesitamos todos los bolivianos”, enfatizó.

Finalmente, el transporte pesado advirtió que los bloqueos continuos podrían provocar un mayor incremento en los precios de productos y servicios, por lo que instó al Gobierno a imponer el estado de derecho y garantizar la libre circulación para evitar un mayor daño económico al país.

