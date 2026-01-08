TEMAS DE HOY:
¿Quién es Jorge Akamine, el nuevo director ejecutivo del INE?

Economista con más de tres décadas de experiencia en el área, asume el reto de fortalecer la credibilidad y el uso estratégico de las estadísticas oficiales en Bolivia.

Juan Marcelo Gonzáles

08/01/2026 19:47

Foto: Jorge Akamine nuevo director INE
La Paz

Economista con más de tres décadas de experiencia en el área, asume el reto de fortalecer la credibilidad y el uso estratégico de las estadísticas oficiales en Bolivia.

Jorge Akamine Toledo es el nuevo director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE); es licenciado en Economía (2001) y contador público (2021) y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Además, curso un diplomado en Lima, Perú, en Ecometría en la gestión 2021.

Su perfil cuenta con formación académica sólida, con una trayectoria de más de 30 años en el análisis económico del país. Actualmente cursa el programa de doctorado en Investigación Científica y Pedagogía de la Enseñanza en la Business School de la UAGRM.

A lo largo de su carrera se desempeñó como analista económico, abordando temas clave de la coyuntura nacional como la crisis de divisas, el déficit fiscal y el impacto de las subvenciones estatales, áreas sensibles para la planificación y evaluación de políticas públicas.

