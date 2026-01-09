¿Qué requisitos incumplieron? El 70% de los precandidatos a las subnacionales fueron inhabilitados en Santa Cruz

Organizaciones políticas tienen hasta el 5 de febrero para sustituir a los 3,933 candidatos observados.
08/01/2026 21:39
El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz confirmó que solo 1,667 candidatos han sido habilitados, dejando fuera de la contienda a 3,933 postulantes que no cumplieron con los requisitos en miras a las elecciones subnacionales de este año. Esta cifra representa más del 70% del total de inscritos, evidenciando una preocupante falta de rigor administrativo en las organizaciones políticas.
La principal causa de este rechazo masivo fue la presentación de certificados de idiomas en formularios no autorizados por las entidades estatales pertinentes. Según informó Marco Monasterio, presidente del TED, muchos aspirantes apenas presentaron su cédula de identidad, obligando ahora a los partidos a buscar sustitutos antes del 5 de febrero.
Pero ¿cuáles eran los requisitos que sí presentaron los candidatos actualmente habilitados?, conózcalos a continuación:
