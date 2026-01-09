TEMAS DE HOY:
¿Qué requisitos incumplieron? El 70% de los precandidatos a las subnacionales fueron inhabilitados en Santa Cruz

Organizaciones políticas tienen hasta el 5 de febrero para sustituir a los 3,933 candidatos observados.

Ximena Rodriguez

08/01/2026 21:39

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz confirmó que solo 1,667 candidatos han sido habilitados, dejando fuera de la contienda a 3,933 postulantes que no cumplieron con los requisitos en miras a las elecciones subnacionales de este año. Esta cifra representa más del 70% del total de inscritos, evidenciando una preocupante falta de rigor administrativo en las organizaciones políticas.

La principal causa de este rechazo masivo fue la presentación de certificados de idiomas en formularios no autorizados por las entidades estatales pertinentes. Según informó Marco Monasterio, presidente del TED, muchos aspirantes apenas presentaron su cédula de identidad, obligando ahora a los partidos a buscar sustitutos antes del 5 de febrero.

 

Pero ¿cuáles eran los requisitos que sí presentaron los candidatos actualmente habilitados?, conózcalos a continuación:
 

  1. Certificado de nacimiento.
  2. La Cédula de Identidad.
  3. Certificado de Solvencia Fiscal (emitido por la Contraloría).
  4. Certificado de No Violencia (Emitido por el Concejo de la Magistratura).
  5. Certificado de Registro Judicial y Antecedentes Penales.
  6. La libreta de servicio militar (Para varones).
  7. Certificado del domicilio electoral.
  8. Certificado del padrón electoral.
  9. Declaraciones juradas que verifican que los candidatos no se adecúan a las prohibiciones establecidas en la Constitución Política del Estado.
  10. Certificado de idiomas.

 

 

