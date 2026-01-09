Subnacionales 2026: “Santa Cruz será un referente en tecnología e innovación”, asegura Juan Pablo Velasco

En el marco de las elecciones subnacionales, Juan Pablo Velasco Dalense oficializó su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz.

Con 38 años, casado y padre de un hijo, Velasco destacó su vínculo con el departamento y su compromiso con el desarrollo económico y tecnológico de la región.

“Quiero ser gobernador de Santa Cruz, primero porque amo Santa Cruz. Tenemos una oportunidad histórica de cambiar el rumbo de nuestro destino”, afirmó Velasco durante su presentación.

El candidato destacó su visión de una Santa Cruz moderna y competitiva. “Creo que Santa Cruz puede ser distinta, puede ser un centro con desarrollo tecnológico, infraestructura adecuada y capacidad para exportar valor agregado. Juntos podemos construir el futuro y el destino que queremos para nuestro departamento”, agregó.

Entre sus propuestas, Velasco mencionó la industrialización técnica, la innovación tecnológica y la mejora de infraestructura.

“Primero que sea una metrópolis pensada, con tecnología, con servicios para la gente. Santa Cruz tiene todo para ser un referente logístico, con el aeropuerto Viru Viru y el Viru Viru Hub, y atraer a turistas, trabajadores e inversionistas”, aseguró.

Finalmente, Velasco reafirmó su compromiso con el crecimiento del departamento: “Santa Cruz puede ser la casa de Sudamérica. Juntos vamos a construir ese futuro”.

