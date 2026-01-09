TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: TED Tarija publica lista de candidatos habilitados

Este 9 de enero se publican las listas oficiales de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 9:37

Foto: Tribunal Departamental Tarija

En el marco del calendario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, este jueves 9 de enero se publican a nivel nacional las listas de candidatos habilitados e inhabilitados, elaboradas tras la revisión de requisitos establecidos en el reglamento electoral.

En el caso de Tarija, el Tribunal Electoral Departamental (TED) difundió a través de su página web oficial la lista de candidaturas habilitadas para la Gobernación y las alcaldías, desagregadas por organización política.

A nivel nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se registró una cifra récord de 34.618 precandidatos. Sin embargo, una cantidad significativa fue inhabilitada por no cumplir con los requisitos exigidos para la inscripción.

 

Ante esta situación, el TSE estableció un plazo de sustitución para los candidatos inhabilitados. Las organizaciones políticas podrán efectuar cambios del 12 de enero al 5 de febrero, conforme a la normativa vigente.

Las autoridades electorales recomendaron a los ciudadanos y organizaciones políticas revisar las listas oficiales publicadas en los portales institucionales para verificar la situación de cada candidatura.

 

