TSE fija del 12 de enero al 5 de febrero para sustituir candidatos inhabilitados

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que del 12 de enero al 5 de febrero las organizaciones políticas podrán realizar la sustitución de candidatos que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos exigidos por el Órgano Electoral Plurinacional.

El titular del TSE explicó que la inhabilitación de candidatos responde al incumplimiento de requisitos establecidos en la normativa electoral, por lo que las organizaciones políticas deberán presentar a nuevos postulantes que cumplan con todas las condiciones legales.

“Protegiendo el derecho al voto informado, el TSE ha determinado incluir una actividad donde las organizaciones políticas deban sustituir a los candidatos inhabilitados por incumplimiento de requisitos, plazo que es prudente y respeta el derecho de las organizaciones políticas; este plazo es impostergable”, explicó Ávila.

Explicó que de las 34.000 candidaturas registradas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo, 26.150 fueron inhabilitadas por no cumplir con todos los requisitos; agregó que estas no pueden ser subsanadas por las organizaciones políticas y solo corresponde realizar la sustitución del candidato.

Esta disposición fue una de las ocho acciones estratégicas para la ejecución del calendario electoral que se aprobó durante el Taller Nacional de Coordinación que sostuvieron los Tribunales Departamentales Electorales (TED) los días 7 y 8 de enero en la ciudad de Santa Cruz.

Estos son las ocho acciones estratégicas

1. El Órgano Electoral ha realizado una coordinación interna de las principales actividades del calendario electoral de las Elecciones Subnacionales identificando las acciones inmediatas y sus responsables para la adecuada ejecución con medidas de potenciamiento de actividades hito, además de evitar y mitigar riesgos.

2. Ratificar el compromiso institucional del Órgano Electoral Plurinacional, para el desarrollo y ejecución del Calendario Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026, garantizando una administración transparente, confiable, eficaz y eficiente, alineada con una planificación estratégica institucional.

3. Fortalecer la estrategia de comunicación sobre la integridad y confiabilidad del Padrón Electoral Biométrico y el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), dirigida hacia organizaciones políticas y la ciudadanía en general, por parte de los Tribunales Electorales Departamentales.

4.Exhortar a las Asambleas Legislativas Departamentales y a la Cámara de Diputados a la pronta elección y designación de Vocales Electorales para los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

5. Con el objetivo de garantizar el ejercicio del ciudadano al voto informado, libre y consciente; la participación efectiva de las organizaciones políticas y la oportuna producción del material electoral, el Tribunal Supremo Electoral aprobó una Resolución que incluye en el Calendario Electoral un plazo prudente y razonable para la sustitución de candidaturas inhabilitadas por incumplimiento de requisitos. El plazo impostergable de esta actividad comprende del 12 de enero al 5 de febrero de 2026.

6. Realizar reuniones y encuentros interinstitucionales con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público, para que en el marco de sus competencias constitucionales coadyuven a garantizar el desarrollo de las Elecciones Subnacionales 2026. El primer encuentro se efectuará el 15 de enero de 2026.

7. Convocar a un encuentro nacional con las organizaciones políticas para el 22 de enero de 2026, con el objeto de considerar temas del padrón electoral, la desinformación pública y el respeto a los resultados electorales de este proceso electoral.

8. Garantizar la realización de debates públicos de las candidaturas en cada departamento, contribuyendo al voto informado de la ciudadanía.

