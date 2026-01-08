Subnacionales 2026: Julio César Torrez, candidato a gobernador: “Quiero hacer una Santa Cruz grandiosa”

Julio César Torrez Tapia, empresario del sector agroindustrial, oficializó su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz, destacando su compromiso con el desarrollo económico y social del departamento.

“Yo soy un empresario visionario que apuesta por nuevos proyectos y, sobre todo, por la gente joven”, afirmó Torrez Tapia. “Hemos caminado este camino y queremos dar oportunidades, abrir las oportunidades para ti que eres joven, para ti señor ciudadano queremos mejorarte la economía”, agregó.

El candidato enfatizó que su objetivo es transformar Santa Cruz en una región de referencia: “Santa Cruz es grande, pero yo la quiero grandiosa. Y sé que tú también lo quieres”, aseguró, invitando a la ciudadanía a sumarse a su proyecto.

Torrez Tapia detalló su propuesta de gestión: “Yo sé qué hacer, sé traer recursos, sé traer plata e inversiones y quiero que mejore tu situación. No falta salud, no falta economía, no falta educación. Esas cosas pueden cambiar y yo sé cómo hacerlo”.

Entre sus principales iniciativas, el empresario destacó la economía circular, la biotecnología y la industrialización como motores del desarrollo.

“Queremos una Santa Cruz que sea un referente mundial. En cinco años podemos transformar Santa Cruz en el motor de toda Sudamérica, generando energía, agua, comida y empleo”, subrayó.

Con un llamado a la unidad y al progreso, el candidato concluyó: “Yo soy padre de familia, padre de tres hijos, esposo, tengo 45 años y quiero que me acompañen en este camino que se llama hacer una Santa Cruz grandiosa”.

