Este viernes se revela la lista oficial de candidatos habilitados para las elecciones subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se prepara para un momento crucial en el cronograma electoral en miras de concluir el análisis técnico de las documentaciones presentadas. Este viernes se dará a conocer oficialmente la lista de los candidatos habilitados para participar en las próximas elecciones subnacionales.

Gustavo Ávila, presidente del TSE, señaló que la institución busca establecer fechas claras que obliguen a las organizaciones a formalizar sus inscripciones. El anuncio oficial sobre estos criterios legales y técnicos se emitirá mañana para garantizar la transparencia del proceso.

Las agrupaciones políticas que presenten bajas por falta de requisitos contarán con un periodo de 45 días antes de las elecciones para designar a sus sustitutos. Según la normativa vigente, el reemplazo de figuras inhabilitadas podrá realizarse de manera inmediata una vez publicada la lista.

La autoridad electoral enfatizó que las organizaciones han entregado sus documentos de forma voluntaria antes del cierre del plazo administrativo. A partir del sábado, el tablero político entrará en una fase de ajustes críticos para asegurar la presencia de los frentes en las urnas.

