TEMAS DE HOY:
‘Tío Vago’ México Chico Niña desaparecida en La Guardia

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Fracasa el diálogo en Saipina: se mantiene la vigilia en la estación de bombeo Oconi

Tras siete horas de debate, los trabajadores campesinos ratifican las medidas de presión.

Ximena Rodriguez

08/01/2026 18:39

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La mesa de negociación instalada en la comunidad de Chilón entre el Gobierno y los trabajadores campesinos de Saipina en Santa Cruz concluyó esta tarde sin resultados favorables. Tras siete horas de intensos debates, las autoridades no lograron convencer al sector agrícola, que exige modificaciones estructurales a las políticas vigentes.

 

Los representantes del sector anunciaron que retornarán de inmediato a los puntos de bloqueo para informar a sus bases sobre la falta de consensos. El malestar principal radica en los efectos del Decreto 5503, una normativa que los productores consideran desfavorable para sus intereses.

 

Mientras el flujo logístico permanece interrumpido, los agricultores aseguran que la movilización continuará hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas de forma efectiva.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD