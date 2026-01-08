Fracasa el diálogo en Saipina: se mantiene la vigilia en la estación de bombeo Oconi

La mesa de negociación instalada en la comunidad de Chilón entre el Gobierno y los trabajadores campesinos de Saipina en Santa Cruz concluyó esta tarde sin resultados favorables. Tras siete horas de intensos debates, las autoridades no lograron convencer al sector agrícola, que exige modificaciones estructurales a las políticas vigentes.

Los representantes del sector anunciaron que retornarán de inmediato a los puntos de bloqueo para informar a sus bases sobre la falta de consensos. El malestar principal radica en los efectos del Decreto 5503, una normativa que los productores consideran desfavorable para sus intereses.

Mientras el flujo logístico permanece interrumpido, los agricultores aseguran que la movilización continuará hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas de forma efectiva.

Mira la programación en Red Uno Play