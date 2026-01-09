Se paraliza el mundo: Real Madrid Vs Barcelona, todos los detalles del partidazo de este domingo

El planeta fútbol se detiene este domingo 11 de enero cuando Real Madrid y Barcelona se enfrenten en la final de la Supercopa de España, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará a las 15:00 (hora de Bolivia) en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda.

Será la cuarta final consecutiva entre ambos desde la implementación del nuevo formato en 2020, que reúne a los dos mejores de LaLiga y a los finalistas de la Copa del Rey de la temporada anterior. En esta edición, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club Bilbao fueron los protagonistas.

Barcelona selló su pase a la final con una contundente goleada 5-0 sobre Athletic Club. Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha fueron claves en la sólida actuación del equipo dirigido por Ernesto Valverde.

Por su parte, Real Madrid superó 2-1 al Atlético de Madrid en el primer derbi madrileño de 2026. Federico Valverde abrió el marcador en los primeros minutos, Rodrygo amplió la ventaja y, pese al descuento de Alexander Sorloth, los dirigidos por Xabi Alonso aseguraron su clasificación.

En el historial del torneo, Barcelona lidera el palmarés con 15 títulos, seguido por Real Madrid con 13. De las últimas tres finales entre ambos, los culés ganaron dos (2022/2023 y 2024/2025), mientras que los merengues se impusieron con un contundente 4-1 en la temporada 2023/2024. Este domingo, una nueva página se escribirá en la rivalidad más grande de España.

Mira la programación en Red Uno Play