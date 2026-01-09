TEMAS DE HOY:
Sabores bolivianos

Versus culinario imperdible en Sabores Bolivianos: ¿quién prepara la mejor milanesa?

Diversión, creatividad y mucha sazón en un reto culinario imperdible

09/01/2026 10:39

Una mañana cargada de risas, sabor y competencia se vive este viernes en Sabores Bolivianos con un impresionante versus en la cocina: mujeres contra varones, donde ambos equipos deberán demostrar quién manda entre ollas y sartenes.

El equipo femenino está conformado por Gabriela Zegarra y Oriana Arredondo, mientras que el equipo masculino lo integran Alán Vera y Alejandro Serrate. El desafío es claro: preparar la mejor milanesa y conquistar el paladar del jurado.

La encargada de evaluar las preparaciones y dar el veredicto final será Kate Perucci, quien tendrá la difícil misión de elegir al equipo ganador.

Entre bromas, talento y mucha creatividad, el programa promete entretenimiento asegurado y un duelo culinario que dará de qué hablar.

¿Quién crees que lo hará mejor?

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

