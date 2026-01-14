Historias de terror en “Sabores Bolivianos”: Gaby confiesa que ve fantasmas desde niña

¿Gaby ve demonios? Esa fue la pregunta que dejó sorprendidos a los televidentes de Sabores Bolivianos, luego de una charla inesperada que pasó de risas a escalofríos. Aprovechando que era martes 13, los presentadores decidieron contar experiencias que según ellos no tienen explicación.

Lo que comenzó como un desayuno tranquilo tomó otro rumbo cuando Gaby confesó que desde que era niña veía demonios, objetos y fantasmas.

“Ya ahora que crecí, no los veo pero los siento y en las noches sueño lo que sentí” contó Gaby.

La presentadora sorprendió a todos al confesar que tiene una sensibilidad especial para percibir presencias. Señaló que en varios lugares siente energías extrañas y que no es la primera vez que le pasa.

Alejandro también confesó que en su actual departamento siente presencias extrañas. Entre nervios y risas, contó que por las noches se le aparece la figura de una señora mayor, algo que asegura haber visto varias veces desde que se mudó.

“Yo sí he visto… a una señora mayor. Al inicio, cuando me trasladé, la veía en la noche”, contó Alejandro, mientras sus compañeros lo escuchaban atentos.

Alejandro explicó que solía despertarse de madrugada y notar una sombra parada cerca de él, que luego caminaba hacia la sala y desaparecía cuando prendía la luz. Aunque dijo que no siente que sea algo malo, admitió que le da miedo y prefiere volver a dormir.

