Velan en Cochabamba a suboficial fallecido en la tragedia del Hércules

El suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, integrante de la FAB, dejó en orfandad a dos hijos tras el accidente en El Alto.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 12:30

Cochabamba

Cochabamba vive horas de profundo dolor tras la llegada de los restos del suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, uno de los 22 fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en El Alto.

La tarde del sábado, su cuerpo fue trasladado a la base aérea militar de la zona sur de la ciudad y posteriormente llevado a una funeraria local, donde es velado por familiares, compañeros de institución y allegados.

Morales Huanca pertenecía a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y formaba parte de la tripulación del avión Hércules C-130 siniestrado el viernes cerca de las 6:20.

 

El militar era el principal sustento de su hogar. Dejó en orfandad a dos hijos menores de edad y a su esposa, quienes hoy lo despiden en medio del dolor.

En puertas de la funeraria comenzaron a concentrarse camaradas y amigos para expresar sus condolencias y acompañar a la familia en el duelo.

La ciudad se prepara para rendirle honores este lunes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro que enluta al país.

