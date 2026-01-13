Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota tuvo un momento muy curioso mientras perseguía a un inmigrante. Durante la redada, el oficial corrió por la calle, pisó hielo y se cayó de espaldas. Varias personas que estaban cerca se rieron y aplaudieron.

El agente, avergonzado, trató de levantarse y caminó despacio hacia su vehículo para no volver a resbalar. Las imágenes del incidente se hicieron virales en redes sociales y muchos comentaron con humor lo que pasó.

Este hecho sucede en medio de redadas que se han vuelto más comunes en Estados Unidos. El Gobierno ha aumentado los operativos para controlar la inmigración irregular, lo que ha generado críticas y debates en varias comunidades.

Aunque el resbalón no provocó lesiones graves, el video muestra la tensión que existe entre los agentes del ICE y la gente durante estos operativos. Algunas personas se ríen del momento, mientras que otras aprovechan para cuestionar las políticas migratorias.

Por ahora, no se ha informado qué pasó con el agente. Sin embargo, la grabación sigue circulando, y muchos debaten sobre la labor del ICE.





