Fue campeón del mundo, se retiró joven del fútbol y ahora practica un deporte extremo. Se trata de André Schürrle, exjugador de la Selección de Alemania, quien sorprendió al contar a qué se dedica tras dejar el fútbol profesional antes de los 30 años.

Schürrle formó parte del plantel alemán que ganó la Copa del Mundo en Brasil 2014, donde tuvo un papel importante durante el torneo. A lo largo de su carrera jugó en clubes reconocidos como Chelsea, Borussia Dortmund, Wolfsburgo y Bayer Leverkusen, entre otros.

Sin embargo, en 2020, el futbolista decidió retirarse a los 29 años, una edad poco común para dejar el deporte profesional. Tras alejarse del fútbol, buscó nuevos desafíos lejos de las canchas y optó por un estilo de vida totalmente distinto.

Actualmente, André Schürrle practica un deporte extremo basado en la resistencia física y mental. Se trata del método Wim Hof, una disciplina que combina ejercicios de respiración y exposición al frío intenso. En varias ocasiones, el exjugador compartió imágenes realizando estas prácticas en la naturaleza, incluso con muy poca ropa, como parte del entrenamiento.

En sus redes sociales el exfutbolista explicó que esta actividad lo ayuda a conocerse mejor y a llevar su cuerpo al límite.

Su historia llamó la atención de muchos seguidores, que se mostraron sorprendidos por el cambio radical en su vida tras el retiro del fútbol profesional.



