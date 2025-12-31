Cuando falta muy poco para dar la bienvenida al 2026, Sabores Bolivianos, el programa gastronómico de Red Uno, prepara grandes sorpresas para su audiencia. La cocina se agranda y un nuevo rostro se sumará al carismático y talentoso equipo de presentadores.

Alán, Alejandro, Kate y el nuevo integrante del programa prometen alegrar las mañanas con recetas deliciosas, dinámicas y fáciles de preparar, explicando paso a paso cada plato para que el público pueda replicarlo desde casa, acompañado de la mejor energía desde la televisión.

Recientemente, Kate Perucci se incorporó al equipo y rápidamente se ganó el cariño de los televidentes. Chef profesional, comediante y creadora de contenido.

Con su llegada, las mañanas de Sabores Bolivianos ya tomaron otro color; sin embargo, las sorpresas no terminan ahí.

En los próximos días, Red Uno revelará la identidad de la persona que completará el equipo del programa, una incorporación que promete sumar aún más sabor, diversión y química al espacio gastronómico más querido del país.

La invitación está hecha: no te pierdas ningún detalle, porque Sabores Bolivianos arrancará el 2026 con una sorpresa que dará mucho de qué hablar.

Mira la programación en Red Uno Play