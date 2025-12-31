TEMAS DE HOY:
Nacionales

Operativos de “Tolerancia Cero” rigen en trancas por Año Nuevo

La Dirección de Tránsito activó operativos de “Tolerancia Cero” en trancas y terminales del eje troncal. Vehículos sin SOAT 2026 o ITV vigente no podrán circular.

Red Uno de Bolivia

31/12/2025 10:40

Foto Policía Boliviana
Bolivia

Si ya tienes las maletas cargadas y la carne lista para la parrilla, toma nota antes de arrancar. La Dirección de Tránsito activó operativos de “Tolerancia Cero” en todas las trancas y terminales de salida interdepartamental e interprovincial por el feriado de Año Nuevo.

Los controles son inflexibles y el mensaje es claro: “Sin SOAT y sin ITV, no hay viaje”.

Efectivos policiales realizan inspecciones minuciosas, vehículo por vehículo, en las principales rutas del eje troncal. Aquellos motorizados que no cuenten con la documentación obligatoria simplemente no podrán continuar su trayecto.

¿Qué documentos te piden en la tranca?

Para pasar el control sin inconvenientes, los conductores deben presentar:

  • SOAT vigente
    Desde el 1 de enero rige el SOAT 2026. Si viajas antes de fin de año y planeas retornar en enero, debes contar ya con la renovación para evitar problemas al retorno.
    La venta del seguro comenzó el 1 de noviembre y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. UNIVida habilitó puntos físicos y canales digitales para facilitar la compra.

  • Inspección Técnica Vehicular (ITV)
    Es el requisito más fiscalizado. Si no realizaste la inspección dentro del plazo establecido, tu vehículo no está habilitado para circular por carreteras.
    La Policía Boliviana amplió de manera excepcional el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y advirtió que, desde el 1 de enero de 2026, se aplicarán controles y multas en todo el país.

  • Licencia de conducir vigente, acorde al tipo de vehículo

  • Kit de seguridad completo
    Extintor cargado, botiquín de primeros auxilios, gata y triángulo de seguridad

¿Qué pasa si te falta algo?

No se trata solo de una multa económica. En caso de no contar con el SOAT o la ITV, Tránsito tiene la orden de impedir la circulación del motorizado, lo que implica dar media vuelta y cancelar los planes de recibir el 2026 fuera de la ciudad.

Recomendación final

Antes de llegar a la tranca, revisa tus documentos. Tener todo en regla no solo evita sanciones, sino que garantiza un viaje seguro para ti y tu familia.

