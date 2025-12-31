TEMAS DE HOY:
Alcaldía intensifica controles a la carne de cerdo por Fin de Año en Cochabamba

En el último día del año, la Intendencia Municipal desplegó operativos en los principales mercados para garantizar carne de cerdo en buen estado, precios visibles y balanzas con peso justo.

Silvia Sanchez

31/12/2025 10:07

Foto: Alcaldía de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

En el último día del año y ante la alta demanda de productos tradicionales para las fiestas de Fin de Año, como la carne de cerdo, la Alcaldía de Cochabamba intensificó los controles en los principales mercados de la ciudad para verificar la calidad, inocuidad y peso justo del producto.

El jefe de Defensa al Consumidor de la Intendencia Municipal, Enrique Vizcarra, informó que desde tempranas horas de la madrugada se desplegó personal municipal para realizar inspecciones a los puntos de venta, donde se procedió al sellado de la carne que cumplía con las condiciones sanitarias adecuadas.

“Desde muy temprano hemos movilizado toda nuestra capacidad operativa para realizar las inspecciones que requiere este tipo de producto. Además, exigimos que los comerciantes exhiban la lista de precios y cuenten con balanzas en buen estado de funcionamiento y con el peso justo”, señaló Vizcarra.

Durante los operativos también se verificó que las balanzas no se encuentren adulteradas, procediendo al decomiso de aquellos equipos que presentaban irregularidades.

Desde la Intendencia Municipal recomendaron a los comerciantes cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones, y a la población verificar el estado de la carne y el peso del producto antes de realizar su compra.

Asimismo, desde la Alcaldía señalaron que los controles se intensificarán durante toda la jornada de este miércoles.

 

