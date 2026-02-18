Achacollo falta nuevamente a su citación fiscal por problemas de salud

La exministra Nemesia Achacollo no se presentó nuevamente a su declaración informativa ante el Ministerio Público, alegando problemas de salud que le impiden comparecer ante la comisión fiscal.

Su abogado informó que la inasistencia está respaldada con memoriales y certificados médicos, los cuales ya fueron entregados a los fiscales. La defensa sostiene que la exautoridad no pretende eludir el proceso judicial y que su presentación dependerá de contar con estabilidad clínica.

El Ministerio Público deberá revisar la documentación presentada para determinar si corresponde reprogramar la citación. La decisión dependerá de la valoración médica incluida en el cuaderno de investigación.

No es la primera ausencia de Achacollo, ya que el pasado 11 de febrero tampoco acudió a una convocatoria fiscal por los mismos motivos de salud, situación que ahora vuelve a postergar su declaración dentro del proceso de investigación del exfondo indígena.

Por el mismo caso se encuentra detenido el expresidente Luis Arce en la cárcel de San Pedro, por supuesto desvío de recursos a cuentas bancarias de particulares. Nemesia Achacollo fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras desde el 23 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015, durante la gestión de Evo Morales.

