Oruro: Fiscalía reporta 4 fallecidos y 97 hechos violentos en Carnaval

La Fiscalía Departamental de Oruro atendió un total de 97 casos durante las celebraciones del Carnaval, entre ellos un feminicidio, cuatro fallecimientos y hechos vinculados al narcotráfico, violencia y delitos sexuales. Vía ABI

El fiscal departamental Aldo Morales informó que uno de los casos más relevantes fue la imputación de un hombre por feminicidio, quien fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro. La investigación determinó que la víctima no falleció por una caída, como inicialmente se declaró, sino que presentaba fracturas en las costillas, lo que evidenció una muerte violenta.

Entre los operativos destacados, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) interceptó un camión que transportaba tres toneladas de marihuana, causando un daño económico estimado en 2 millones de dólares a las redes del narcotráfico.

Asimismo, se reportó la estafa en la venta de graderías del Carnaval, donde asientos fueron comercializados hasta tres veces a diferentes personas, generando un perjuicio económico de Bs 800. Por este hecho, tres jóvenes fueron enviados con detención preventiva.

La Fiscalía también investiga el caso de violación a una adolescente de 12 años, cuyo agresor, de 28 años, la habría contactado mediante redes sociales. El Ministerio Público solicitará la pena máxima.

Durante las festividades también se registraron cuatro fallecimientos, dos de ellos vinculados al consumo excesivo de alcohol y otros dos por causas naturales. Además, se reportaron ocho casos de violencia familiar, donde el consumo excesivo de bebidas alcohólicas fue un factor común.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones y acciones legales para garantizar justicia y reforzar la seguridad durante este tipo de eventos masivos.

