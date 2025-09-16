TEMAS DE HOY:
Ministerio Público reasigna al fiscal Balderas a nuevas funciones por razones de seguridad

La decisión fue tomada tras informes de inteligencia. Balderas lideró investigaciones contra el narcotráfico en el departamento del Beni.

Hans Franco

16/09/2025 17:43

Foto: Fiscal General garantiza seguridad de exfiscal del Beni
Beni

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, garantizó este martes la seguridad del exfiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas, quien fue reasignado a nuevas funciones en otro departamento del país.

La decisión responde a informes de inteligencia que alertaban sobre posibles riesgos para su integridad, debido a las investigaciones que lideró en esa región, principalmente contra redes de narcotráfico.

“Hemos dado todo el respaldo a nuestro fiscal departamental (...). Por informes de inteligencia sobre el resguardo de su vida, se decidió que continúe en el Ministerio Público desde otra faceta y en otro departamento”, explicó Mariaca desde la ciudad de Trinidad.

 

Balderas tuvo a su cargo varios procesos considerados sensibles, relacionados con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, lo que habría incrementado los niveles de riesgo en su contra.

 

