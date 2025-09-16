Ministerio Público reasigna al fiscal Balderas a nuevas funciones por razones de seguridad

La decisión fue tomada tras informes de inteligencia. Balderas lideró investigaciones contra el narcotráfico en el departamento del Beni.
16/09/2025 17:43
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, garantizó este martes la seguridad del exfiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas, quien fue reasignado a nuevas funciones en otro departamento del país.
La decisión responde a informes de inteligencia que alertaban sobre posibles riesgos para su integridad, debido a las investigaciones que lideró en esa región, principalmente contra redes de narcotráfico.
Balderas tuvo a su cargo varios procesos considerados sensibles, relacionados con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, lo que habría incrementado los niveles de riesgo en su contra.
