Ministerio Público reasigna al fiscal Balderas a nuevas funciones por razones de seguridad

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, garantizó este martes la seguridad del exfiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas, quien fue reasignado a nuevas funciones en otro departamento del país.

La decisión responde a informes de inteligencia que alertaban sobre posibles riesgos para su integridad, debido a las investigaciones que lideró en esa región, principalmente contra redes de narcotráfico.

“Hemos dado todo el respaldo a nuestro fiscal departamental (...). Por informes de inteligencia sobre el resguardo de su vida, se decidió que continúe en el Ministerio Público desde otra faceta y en otro departamento”, explicó Mariaca desde la ciudad de Trinidad.

Balderas tuvo a su cargo varios procesos considerados sensibles, relacionados con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, lo que habría incrementado los niveles de riesgo en su contra.

