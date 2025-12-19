"Ellos trabajan con GNV": Población molesta por la falta de micros

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas se concentran en la rotonda del Plan 3000 en busca de algún medio de transporte que les permita llegar a sus destinos, principalmente a sus fuentes laborales. Sin embargo, la ausencia de micros ha generado desesperación, molestia y largas esperas.

Usuarios aseguran que se encuentran en el lugar desde las cinco de la mañana sin lograr abordar una unidad del transporte público. Ante esta situación, muchos se han visto obligados a recurrir a subir a camiones, camionetas o mototaxis.

“Desde las cinco de la mañana estoy esperando y no hay ningún micro”, relató una vecina, quien además lamentó que no todos puedan subir a camiones improvisados debido al peligro de caídas y accidentes.

La escasez de transporte también ha provocado abusos en las tarifas. Pasajeros denunciaron que algunos taxis llegan a exigir entre 30 y hasta 80 bolivianos por persona, montos que consideran impagables. “No hay economía que aguante”, expresó uno de los afectados.

Otros usuarios cuestionaron un posible incremento en el pasaje, señalando que el gas vehicular (GNV) no ha subido de precio y que, pese a ello, algunos transportistas pretenden duplicar la tarifa habitual.

“Antes pagábamos 2,50 sin reclamar, pero ahora quieren cobrar cinco bolivianos y eso ya no da”, manifestó otro vecino.

La llegada ocasional de algún trufi genera avalanchas de personas que buscan un espacio para trasladarse. Incluso unidades que normalmente prestan servicio interprovincial han decidido ingresar de manera improvisada para transportar pasajeros.

Mira la programación en Red Uno Play