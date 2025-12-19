Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

Moscú, 19 dic (EFE)

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy haber recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia para poner fin a la guerra, pero aún no para cerrar la cuestión territorial.

"Vemos, sentimos y sabemos acerca de ciertas señales, lo que incluye a Kiev, sobre que ellos está dispuestos a entablar alguna clase de diálogo", dijo Putin al comienzo de su intervención ante la prensa y la ciudadanía en directo por televisión.

Subrayó que Rusia está dispuesta a "terminar el conflicto por la vía pacífica sobre la base de los principios que fueron expuestos por mí en junio el pasado año ante el Ministerio de Exteriores" y "en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".

Con todo, aseguró que Kiev aún no está dispuesto a abordar la cuestión territorial, el principal escollo en las negociaciones de paz.

Putin recordó que el más importante de esos principios es la retirada de las tropas enemigas de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022.

Además, se mostró convencido de que el ejército ruso logrará "nuevos éxitos (...) antes de final de año", especialmente en el Donbás y en Zaporiyia.

Rusia mantiene que en 2025 ha tomado más de 6.300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, aunque fuentes independientes estiman esa superficie en menos de 5.000 kilómetros cuadrados, lo que supone menos del 1 % del territorio del país vecino.

En total, Moscú asegura haber conquistado casi 94.000 kilómetros cuadrados en Ucrania desde febrero de 2022 -superficie similar a Hungría-, aproximadamente una quinta parte del país.

Este año el Kremlin decidió unificar la línea directa y el encuentro con la prensa, durante los cuales Putin responde a preguntas de la población rusa y periodistas de medios nacionales e internacionales.

Al centro encargado de recibir las preguntas de la población rusa este año llegaron más de 2,7 millones de mensajes, una cifra superior a la del año pasado.

La mayor cantidad de preguntas proceden de Moscú (un 15 % del total), seguida de San Petersburgo y las regiones de Krasnodar, Rostov y Sverdlovsk (Urales).

Cerca de la quinta parte de los mensajes se refieren a la política social del Estado ruso, en especial de jubilados o referidos a problemas familiares, asistencia médica, ayudas a personas con discapacidades y subsidios.

Le siguen los temas vinculados al desarrollo infraestructural, el Estado y la sociedad, problemas de vivienda, por encima de las inquietudes respecto a la guerra en Ucrania.EFE

mos/jgb

