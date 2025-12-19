TEMAS DE HOY:
Luis Arce Triple crimen Abapó Triple crimen en Abapó

Internacional

Detienen a 7 hombres en Sídney por presunto extremismo islamista y posible plan violento

La Policía informó sobre la detención de siete hombres en el barrio de Liverpool, al suroeste de Sídney, por su presunta vinculación con una ideología islamista extremista y ante la sospecha de que podrían estar planificando un acto violento.

EFE

18/12/2025 22:17

Sídney, Australia

Sídney (Australia), 19 dic (EFE)

La Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur informó este viernes de la detención de siete hombres en el barrio de Liverpool, al suroeste de Sídney, por su presunta vinculación con una ideología islamista extremista y ante la sospecha de que podrían estar planificando un acto violento.

Según explicó el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, los arrestados habían viajado desde el estado de Victoria (sur) y fueron interceptados el jueves tras una operación en la que participaron unidades tácticas fuertemente armadas.

Durante el operativo, la Policía embistió dos vehículos en los que se desplazaban los sospechosos.

Hudson señaló que existe "alguna indicación" de que Bondi podría haber sido uno de los lugares que el grupo tenía previsto visitar, aunque precisó que, por el momento, no hay pruebas de una intención concreta. "Creemos en esta fase que los hombres mantienen vínculos con una ideología islamista extremista", afirmó en declaraciones a la emisora pública australiana ABC. EFE

emg/sbb

 

 

