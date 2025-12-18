Un momento de angustia extrema se transformó en una historia con final feliz en el inicio de la temporada de verano en Mar del Plata. Un perro fue arrastrado por la fuerte corriente y quedó atrapado mar adentro, hasta que un vecino no dudó, se metió al mar y logró rescatarlo con vida.

El episodio ocurrió la mañana de este jueves en Playa Grande y quedó registrado en un video grabado por un testigo, que rápidamente se viralizó.

La familia había llegado temprano a la playa para disfrutar de una jornada tranquila junto a su mascota, un Golden Retriever, una raza conocida por su afinidad con el agua. Sin embargo, las olas y la intensidad de la corriente sorprendieron al animal, que fue empujado mar adentro sin poder regresar por sus propios medios.

En las imágenes se observa al perro luchando por mantenerse a flote, levantando la cabeza mientras las olas lo desestabilizaban. Desde la orilla, sus dueños lo llamaban desesperados, sin poder ayudarlo.

Fue entonces cuando un vecino que se encontraba en el lugar advirtió la situación y actuó sin pensarlo. Vestido con pantalón largo y remera, se lanzó al mar, nadó hasta alcanzar al animal y, tras abrazarlo, logró llevarlo de regreso a la orilla, donde fue recibido entre lágrimas y alivio por su familia.

La intervención fue clave, ya que el hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana, cuando el servicio de guardavidas aún no estaba en funcionamiento. Según informaron medios locales, tanto el perro como el rescatista se encuentran en buen estado de salud.

