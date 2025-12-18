TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Rusia condena a un británico a 13 años de cárcel por luchar con Ucrania como "mercenario"

El Tribunal Supremo de Donetsk, región ucraniana anexionada por Rusia en 2022, condenó a 13 años de cárcel al ciudadano británico Hayden William Davis por luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria.

EFE

18/12/2025 11:22

Foto: EFE
Moscú, Rusia

Escuchar esta nota

Moscú, 18 dic (EFE)

El Tribunal Supremo de Donetsk, región ucraniana anexionada por Rusia en 2022, condenó este jueves a 13 años de cárcel al ciudadano británico Hayden William Davis por luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria, informaron fuentes oficiales.

"Considerando la postura del fiscal, el tribunal condenó a Davis a 13 años de prisión en una prisión de máxima seguridad", señaló la Fiscalía rusa, citada por la agencia Interfax.

El tribunal determinó que en agosto de 2024, Davis llegó a la ciudad de Ternópil, donde firmó un contrato con la Legión Internacional de Ucrania.

"Tras completar el entrenamiento militar, dominó las habilidades necesarias para participar en un conflicto armado y se le proporcionó un arma de fuego personal. Posteriormente, como soldado, Davis participó en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas de Rusa en el territorio de la república popular de Donetsk", según el comunicado de la Fiscalía.

El británico, que "recibió una compensación económica por sus actividades ilegales", fue capturado por militares rusos en invierno de 2024.

En junio pasado, la Justicia rusa condenó a 28 años de cárcel al ciudadano colombiano Pablo Puentes Borges por combatir con las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. EFE

mos/ajs

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD