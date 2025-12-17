Todo lo que debe saber sobre la gripe H3N2 (variante K): Sedes Santa Cruz brinda recomendaciones para evitar contagios

Este martes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), confirmó la declaratoria de alerta ante un posible caso de gripe H3N2, luego de que la joven arribara a la capital cruceña con complicaciones respiratorias que derivaron en su deceso.

Ante esta situación, el jefe de Epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, explicó en entrevista con Red Uno que se trata de una enfermedad altamente transmisible y que actualmente genera preocupación a nivel internacional.

“Es una enfermedad altamente transmisible; ya lo demostraron más de 30 países en Europa y Asia. Es una enfermedad que ya conocemos, como ocurrió con la influenza AH1N1, luego la subvariante H3N2 y hoy la subvariante K, que es más agresiva”, manifestó Hurtado.

La autoridad señaló que, si bien la alerta es de carácter internacional, en el país la preocupación se centra principalmente en Santa Cruz y Cochabamba, debido a la probabilidad de circulación del virus.

Asimismo, Hurtado indicó que existen 11 síntomas principales que la población debe tomar en cuenta para una detección temprana, aclarando que el objetivo no es generar alarma, sino concientizar sobre la responsabilidad ciudadana para evitar una nueva epidemia o pandemia.

“No buscamos alarmar a la población, sino generar conciencia sobre la importancia de prevenir la propagación de estas enfermedades”, puntualizó.

11 síntomas clave de la gripe H3N2 (variante K)

Fiebre alta repentina Dolor corporal Sensación de cansancio Tos seca Dolor de garganta Dolor de cabeza Dificultad para dormir Pérdida de apetito Diarrea Dolor de estómago Sensación general de malestar

El jefe de Epidemiología remarcó que la mejor medida de prevención es la vacunación, la cual estará disponible en todos los centros de salud. Además, informó que en Santa Cruz ya se lanzó la campaña de vacunación masiva, con la habilitación de puntos estratégicos de inmunización.

Finalmente, el Sedes recomendó a la población reforzar las medidas de bioseguridad, entre ellas:

Uso de barbijo

Mantener el distanciamiento físico

Evitar aglomeraciones

En caso de presentar síntomas, usar barbijo y evitar lugares concurridos

