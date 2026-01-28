“La menor confesó que fue abusada por su padre y hermano”: Envían a la cárcel al progenitor en Chuquisaca

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó este miércoles a Red Uno que la justicia dictó tres meses de detención preventiva para el hombre de 74 años acusado de violar a su propia hija.

Durante la audiencia, se valoraron los testimonios y las pruebas periciales que identifican al progenitor y al hermano de 17 años como los autores de los vejámenes constantes contra la menor de edad.

“El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra el padre, y se ha dispuesto la detención preventiva por tres meses en la cárcel de Monteagudo. Sin embargo, el juez, a partir de sus facultades, ha dispuesto que la niña pase a una familia ampliada”, manifestó Nava, destacando que la prioridad actual es el resguardo de la integridad física y emocional de la víctima.

Actualmente, la menor se encuentra bajo la tutela y cuidado de su tía, lejos del domicilio donde ocurrieron los hechos. Para garantizar su recuperación, la Fiscalía informó que la niña cuenta con el seguimiento de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, tanto del Ministerio Público como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Mientras el padre cumple su detención en el Chaco chuquisaqueño, el proceso contra el hermano continúa bajo la normativa específica para menores infractores, buscando justicia frente a este aberrante caso que ha conmocionado a la comunidad de Montegrande.

Mira la programación en Red Uno Play