Padre boliviano es enviado a prisión junto a cómplices por abusar de su hija menor en España

Un terrible hecho se suscitó en Madrid, España, donde una niña de 8 años de edad fue abusada sexualmente por tres sujetos, uno de ellos es su propio padre.

Los involucrados fueron detenidos por la Policía, tras la denuncia efectuada por la madre de la menor, quien, tras ver afectada a su hija, le preguntó y terminó descubriendo que su hija era víctima de agresión sexual.

Según el medio RTVE, los arrestados son el padre de la niña, un sujeto de nacionalidad boliviana de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio: un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

El caso causó consternación. El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres agresores.

