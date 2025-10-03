Denuncian que una niña de 8 años fue abusada por su primo adolescente de 15 en La Paz

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gabriel Neme, informó sobre un caso de abuso sexual contra una niña de 8 años, cuyo autor sería un menor de 15.

De acuerdo con la autoridad policial, tanto la víctima como el agresor son familiares. Tras la denuncia, el adolescente fue aprehendido y llevado a dependencias de la FELCC.

“Fue vejada a partir del accionar ilícito de una persona que pertenece a su entorno familiar. Habría cometido este ilícito aprovechando el escenario de confianza que se generó para consumar el hecho”, manifestó Neme.

La familia de la menor denunció el caso ante la Policía. La víctima está siendo sometida a exámenes psicológicos y forenses para establecer la data de los abusos y sus consecuencias.

Asimismo, la Policía convocó a los padres del menor denunciado y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con el fin de esclarecer la verdad histórica de los hechos y la autoría.

“Se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público; además, estamos a la espera de resultados para que se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares con la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, afirmó Neme.

