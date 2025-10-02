¿Una ofrenda humana? Hallan en una mina de Oruro los restos de un hombre desaparecido en 2017

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó detalles este jueves sobre el caso de los restos humanos hallados al interior de una mina, que pertenecerían a una persona de sexo masculino.

Según la autoridad, son tres las hipótesis que maneja la Fiscalía, sobre el caso del deceso y posterior hallazgo de sus restos.

“Se manejan varias hipótesis una con referencia a un accidente de mina que habría ocasionado que fallezca, pero lo raro es que ningún trabajador lo habría auxiliado. Otro que presuntamente habría sido ofrecido (como ofrenda), como una costumbre del sector, y otra hipótesis que corresponde a un delito de homicidio, donde lo habrían victimado y lo habrían ido a botar a la mina, son aspectos se van a dilucidar en la etapa investigativa”, manifestó Morales.

Según la autoridad, comunarios de la localidad de Antequera de Oruro, reportaron el hallazgo del cuerpo, un hombre había manifestado que, al ingresar a la mina abandonada, se percató de la existencia de restos humanos el mismo estaba junto a un promontorio de piedras.

Tras realizar el levantamiento legal del cadáver se encontraba una mochila, en su interior estaba la cédula de identidad del mismo cadáver, posteriormente fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Oruro, para la correspondiente autopsia de ley, el caso continúa aún en investigación.

Familiares del fallecido llegaron al lugar, y señalaron que la última vez que lo vieron con vida fue el año 2017 cuando este había salido de casa dejando una carta de despedida refiriendo que se iría al país de Argentina para trabajar, motivo por el cual no reportaron la desaparición del varón.

Mira la programación en Red Uno Play