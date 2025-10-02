“¿Quién criará a este bebé?”: Familiares de Silvia piden justicia y la captura del feminicida

Familiares, amigos y vecinos velaron el cuerpo de Silvia, para posteriormente enterrarla, pidiendo justicia y pena máxima para la persona que le arrebató la vida, a la mujer que dejó a cinco hijos en orfandad.

La mujer fue hallada sin vida, el lunes por la mañana, su cuerpo estaba tirado en una calle de la zona Mariscal Sucre B, en la ciudad de El Alto.

La madre de Silvia en medio de dolor afirma que su hija era muy responsable con sus pequeños niños, que son menores de edad, uno de ellos aún es cargado en un aguayo.

“Estas wawas no tienen la culpa, ¿qué será de este pequeño?”, dijo la madre de Silvia en medio del dolor e impotencia.

Madres de familia de la Unidad Educativa Hugo Chávez de la ciudad de El Alto, se suman al pedido de justicia para Silvia que es recordada como una mujer trabajadora, siendo que se hacía cargo sola de cinco menores que hoy quedan en orfandad.

