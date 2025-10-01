Buscan videos de torturas en el celular de “Pequeño J”; investigan a otros dos jefes narcos

El ministro de Seguridad de Argentina, Javier Alonso, informó este miércoles a medios locales, sobre el avance en las investigaciones tras la captura de los principales acusados del triple asesinato de Lara, Branda y Morena.

Según la autoridad ahora se buscan los videos de las torturas realizadas contra las tres jóvenes, que posiblemente se encontraban registradas en el celular del “Pequeño J” principal sindicado de los crímenes.

Alonso manifestó a TN, que ahora la investigación se centrará en la búsqueda de otros dos sospechosos, que serían los jefes de la organización criminal.

La autoridad reveló que estas dos personas que ahora serán buscadas también en un momento se encontraban en el vehículo donde fueron trasladadas las jóvenes, antes de ser ejecutadas. Aparentemente el “Pequeño J”, rendía cuentas a esos dos sujetos.

El celular del acusado será pieza clave para poder esclarecer el hecho.

