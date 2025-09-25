VIDEO: “Mamita”, es el llamado del bebé de Brenda, víctima del triple crimen

“Llega la noche y lo único que dice es ‘mamita’”. Con esa frase, Antonio, abuelo de dos de las tres jóvenes brutalmente asesinadas en Florencio Varela, reveló el dolor más profundo que deja este crimen, el hijo de apenas un año de Brenda del Castillo no entiende por qué su madre no vuelve.

Los restos de Brenda (20), su prima Morena Verdi (21) y la adolescente Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados enterrados en una vivienda del conurbano bonaerense tras días de angustiosa búsqueda. Las tres habían sido vistas por última vez el viernes por la noche, cuando una cámara de seguridad las captó subiendo a una camioneta blanca.

Cuatro personas están detenidas, pero para Antonio y su familia nada alcanza. “Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, expresó con la voz quebrada. Y agregó con firmeza: “Lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande. No queremos llegar a hacer algo que no queremos, pero Justicia tiene que haber”.

El hombre también denunció la lentitud de la investigación: “Recién ayer hicieron el barrido de celulares. Tal vez si lo hacían antes, las chicas podían estar con vida”.

El operativo policial que permitió encontrar a las víctimas comenzó cuando los investigadores siguieron la pista de la camioneta hasta una vivienda en el cruce de Chañar y Río Jachal. Allí hallaron rastros de sangre y detuvieron a dos personas. Luego, otro allanamiento en la misma zona llevó al descubrimiento más macabro: dos cuerpos enterrados y, una hora más tarde, un tercero.

Los restos presentaban signos de violencia extrema. Uno de ellos tenía una bolsa en la cabeza; otro, según fuentes policiales, estaba desmembrado. Mientras la Justicia avanza a paso lento, el llanto de un niño que pide por su madre y el clamor de toda una familia exigen respuestas.

