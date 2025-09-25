Triple feminicidio de Lara, Brenda y Morena fue difundido en Instagram para “dar un mensaje”

El hallazgo de los cuerpos desmembrados de Lara Morena Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) en una casa de Florencio Varela reveló un dato aún más escalofriante, el triple feminicidio fue transmitido en vivo por Instagram para que los miembros de una organización narco presenciaran la brutal venganza.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el crimen ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando las tres jóvenes desaparecieron tras subirse a una camioneta blanca en La Tablada.

Horas después, una de las detenidas confesó que el asesinato fue ordenado por un narcotraficante peruano prófugo, quien obligó a que 45 integrantes de su banda presenciaran el femicidio por redes sociales “para dar un mensaje: esto le pasa a quien me roba”.

El caso tomó mayor repercusión porque Lara había aparecido semanas atrás en una entrevista televisiva bajo el nombre de “Luna”. Con apenas 15 años, la adolescente defendía su trabajo sexual y cuestionaba que los vecinos del barrio Flores las hostigaran y grabaran sin su consentimiento:

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro permiso, y eso me parece una falta de respeto”, dijo entonces Lara, sin saber que su vida acabaría de forma tan atroz.

El video fue difundido por el canal A24, que ahora confirmó que aquella joven entrevistada era una de las víctimas del triple crimen.

Según los familiares, las chicas habían cancelado sus planes habituales para ir a una supuesta fiesta donde recibirían 300 dólares cada una. Sin embargo, la Policía sostiene que todo fue una emboscada organizada por la banda criminal.

El operativo policial posterior al hallazgo permitió la detención de cuatro personas, pero el líder del clan continúa prófugo. La investigación sigue en curso mientras la sociedad exige justicia por un crimen que fue ejecutado, grabado y transmitido con total impunidad.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play