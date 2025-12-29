Presidente surcoreano pide perdón por la tragedia aérea de Jeju Air y promete justicia

Seúl, 29 dic (EFE)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, pidió perdón este lunes por el accidente del avión de Jeju Air del 29 de diciembre de 2024, en el que murieron 179 personas, al cumplirse un año desde la tragedia, y prometió apoyar la investigación del siniestro.

"¿Quién podría olvidar la profunda conmoción y el dolor de ese día? Sé que no hay palabras que puedan consolaros plenamente, pero como presidente, con la responsabilidad de proteger la vida y la seguridad de la gente, ofrezco mis más sinceras disculpas", dijo el mandatario en un mensaje a las familias de las víctimas publicado en su cuenta de Facebook.

El mandatario, que asumió la Presidencia surcoreana en junio de este año tras la destitución en abril del exmandatario Yoon Suk-yeol, dijo que su Gobierno reforzará la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación y Ferrocarril y que "hará todo lo posible para determinar la causa" del suceso.

"Creo que lo mínimo que podemos hacer para honrar a las víctimas es asegurar que una tragedia como esta no se repita", aseguró Lee.

El Parlamento surcoreano inició el pasado lunes una investigación independiente sobre el accidente, el peor siniestro de la aviación civil en la historia del país, en medio de las quejas de las familias de las víctimas sobre las pesquisas oficiales.

El comité también se centrará en indagar si hubo intentos de encubrir de los hallazgos de la investigación oficial, según la agencia de noticias surcoreana Yohnap.

El avión accidentado, un Boeing 737-800, resultó posiblemente afectado por el impacto de un ave y aterrizó sin activar el tren de aterrizaje ni otros dispositivos de frenado, por lo que acabó saliéndose de pista y chocando contra un muro en el aeropuerto de Muan.

Dos personas sobrevivieron y 179 murieron, convirtiéndolo en el peor accidente de la aviación civil ocurrido en suelo surcoreano y el peor de todo 2024 a nivel global. EFE

cor-jdg/rrt

Mira la programación en Red Uno Play