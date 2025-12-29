Alarma en la ciudad: siete bebés abandonados en Santa Cruz en lo que va del año

Un nuevo caso de abandono infantil encendió las alarmas este lunes en Santa Cruz. Una bebé fue hallada sola en la avenida Ana Barba, alertando de inmediato a los vecinos gracias a su llanto. Cámaras de seguridad registraron a una mujer, presumiblemente la madre, dejando a la menor en el lugar.

La Policía acudió rápidamente y trasladó a la pequeña al Hospital de Niños, donde recibió atención médica especializada. El análisis de las imágenes de vigilancia busca identificar a la responsable, aunque algunas cámaras de la zona no funcionan, lo que podría complicar la investigación.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ya tomó intervención. Según datos oficiales, con este caso ya suman siete bebés abandonados en lo que va del año, la mayoría recién nacidos o con apenas meses de vida.

Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez, informó que el equipo trabaja para esclarecer cada caso y activar los protocolos de protección necesarios, mientras las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar situaciones de riesgo y proteger a los menores.

