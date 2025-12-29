¡Revelan nuevos datos! Implicados en el asesinato de la mujer encontrada en un freezer llegaron a su audiencia

Pasadas las 7:30 de la mañana, los dos acusados por la muerte de una mujer hallada dentro de un freezer llegaron al juzgado de la Villa 1 de Mayo para la audiencia cautelar. Al momento de su ingreso, ambos negaron cualquier responsabilidad en el hecho.

“El freezer llegó al lugar, no sabía que ella estaba ahí”, afirmó uno de los imputados, propietario del inmueble, quien además aseguró: “Yo soy inocente, yo no la conocía”.

Otro de los implicados, hermano de la víctima, expresó: “Soy familiar, soy inocente. Imagínese lo que me están haciendo a mí, los verdaderos asesinos están prófugos. Cómo van a acusar a un familiar”.

El familiar también agregó que el día del hecho estaba acompañado de su familia y su bebé de cinco meses: “Voy a demostrar que está mal lo que hicieron conmigo”, concluyó.

La audiencia cautelar continúa en desarrollo, donde el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por 180 días para los acusados mientras se define su situación jurídica bajo el delito de asesinato.

