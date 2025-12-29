¡Atención padres, habrá cambios en la malla curricular! Educación anuncia ajustes desde 2026

El Gobierno anunció que desde el inicio de clases de la gestión 2026, el lunes 2 de febrero, se implementará cambios en la malla curricular del sistema educativo, en el marco de un proceso de actualización de la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez.

La ministra de Educación, Beatriz García, informó que su despacho se encuentra trabajando en ajustes al diseño curricular, con el objetivo de responder a las actuales necesidades de los estudiantes y fortalecer la calidad del aprendizaje en las aulas. Según explicó, estos cambios forman parte de una revisión profunda del modelo educativo vigente desde el año 2010.

La autoridad señaló que se busca adaptar la Ley Avelino Siñani a los nuevos desafíos del país. En ese marco, se prevé introducir modificaciones en los contenidos y en la forma de evaluar los aprendizajes.

La ministra informó que se atendió a las solicitudes planteadas por el Magisterio, padres de familia, directores y diversas comunidades educativas del país.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que se vienen desarrollando reuniones con diferentes sectores e instituciones para recoger criterios sobre la aplicación de la ley y los cambios necesarios en la currícula. La cartera de Estado adelantó que estas modificaciones comenzarán a aplicarse desde el inicio de clases de 2026, marcando una nueva etapa en el sistema educativo boliviano.



