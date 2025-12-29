El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández advirtió que no se permitirán cobros excesivos en el transporte y pidió a los conductores respetar las tarifas, mientras se analizan los costos reales del servicio. Desde el sector, el ejecutivo departamental, Jhonny Valdivia, informó que el pasado viernes se realizó una reunión con dirigentes de trufis que operan en el primer, segundo y tercer anillo externo de la ciudad.

En el encuentro se determinó solicitar un plazo de dos semanas para presentar un estudio de costos, considerando que aproximadamente un 15% de los trufis funciona a gasolina y el resto utiliza gas. Este informe será presentado al Concejo Municipal, al Ejecutivo municipal y al área de Movilidad Urbana para que se defina una tarifa oficial.

Valdivia recordó que, pese al incremento del pasaje de micros de Bs 2 a Bs 2,5, los trufis mantuvieron durante un tiempo el costo en Bs 2. Sin embargo, con el aumento de los carburantes, el precio pasó a Bs 3.

“Por el momento se mantiene los Bs 3 y esperamos que continúe así, porque los repuestos están caros y además está el reto de la subvención de carburantes”, señaló el dirigente.



