No haga colas: Compre su SOAT sin salir de casa; aquí le decimos cómo

El plazo para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) entra en su recta final y las autoridades recuerdan que no es obligatorio realizar la compra de manera presencial. Actualmente, existen varias opciones habilitadas para que la población pueda acceder al seguro de forma rápida y segura.

La venta del SOAT comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Este seguro tendrá vigencia plena a partir del 1 de enero de 2026. Además de los puntos físicos instalados en rotondas y distintos sectores de la ciudad, UNIVida habilitó canales digitales para facilitar el proceso.

Entre las alternativas disponibles están:

Compra por la web o la App UNIVida

Los usuarios pueden ingresar a www.univida.bo o descargar la aplicación UNIVida en Android o iOS.

En la opción “Comprar SOAT”, se debe introducir el número de placa, completar los datos solicitados y elegir el método de pago

El pago puede ser mediante QR, tarjeta o Tigo Money.

Tras confirmar la compra, la roseta digital llega directamente al correo electrónico.

Compra por WhatsApp

Otra opción es contactar al asistente virtual LUKA de UNIVida, a través de enlaces oficiales difundidos en sus redes sociales y página web. El proceso no toma más de dos minutos y se puede realizar desde cualquier celular.

Compra presencial

Para quienes prefieren la atención directa, UNIVida habilitó un listado de puntos de venta en su página web. Al seleccionar el departamento y la ciudad, se despliega la información de oficinas, comercios afiliados, farmacias y agentes bancarios autorizados.

¿Cuánto cuesta el SOAT 2026?



FOTO: UNIVIDA

De acuerdo con la tabla oficial de precios del SOAT 2026, los montos varían según el tipo de motorizado y el uso que tenga. En el caso de los vehículos más comunes, los precios son los siguientes:



FOTO: RED UNO

Se recomienda a los propietarios verificar el tipo de vehículo y su categoría antes de realizar la compra, para evitar errores en el registro del seguro.



Mira la programación en Red Uno Play