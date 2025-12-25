Evite multas y filas: esto debe saber para adquirir su SOAT en la última semana del año

A pocos días de cerrar el año, la afluencia de conductores en los puntos de venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ha registrado un incremento considerable.

En Santa Cruz, los ciudadanos están aprovechando las festividades y los preparativos de viaje para regularizar este requisito indispensable, concentrándose especialmente en las terminales terrestres y puntos estratégicos. La premura responde a la necesidad de garantizar seguridad y cobertura médica inmediata ante cualquier eventualidad en las carreteras durante las vacaciones.

El SOAT es obligatorio en todo el país.

Es fundamental recordar que el SOAT es una protección de carácter obligatorio que respalda tanto a conductores como a terceros en caso de siniestros viales. El proceso de adquisición se ha simplificado para agilizar la atención, permitiendo que la renovación o compra nueva sea un trámite rápido siempre que se cuente con la documentación necesaria. Los requisitos solicitados son los siguientes:

Número de placa del vehículo y número de chasis.

Cédula de identidad vigente del propietario o solicitante.

Llenado de un formulario de datos personales para la póliza (disponible en puntos presenciales).

En cuanto a la inversión, los costos se mantienen congelados respecto a gestiones anteriores para no afectar la economía familiar. Para los motorizados particulares, el precio es de Bs 90, mientras que para el transporte público el costo varía según el tipo de vehículo y su capacidad.

Estos son los precios del SOAT para la Gestión 2026.

Los puntos de venta autorizados mantendrán sus puertas abiertas en horario continuo, como es el caso del que está ubicado en el tercer anillo y Radial 26 con atención desde las 8:00 a 18:00. Se recomienda a la población acudir con anticipación para evitar las filas de último minuto que suelen intensificarse en estos últimos días del año.

Mira la programación en Red Uno Play