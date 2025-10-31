¡Atención conductores! Desde este sábado inicia la venta del SOAT 2026: ¿cuánto cuesta?

La empresa de Seguros y Reaseguros UNIVIDA S.A. anunció el inicio de la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2026 a partir de este sábado 1 de noviembre, en todo el territorio nacional. Los conductores podrán adquirir la póliza mediante puntos fijos, brigadas móviles y en las 16 sucursales de la aseguradora distribuidas en todo el país.

El gerente general de UNIVIDA S.A., Larry Omar Fernández Palma, destacó la importancia de contar con una cobertura vigente para proteger la vida y la salud de las familias bolivianas.

“El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente es una manera de brindar tranquilidad a nuestros seres queridos y de anticiparnos a cualquier eventualidad en las carreteras”, expresó el ejecutivo en declaraciones realizadas el pasado 9 de octubre.

Fernández explicó que la habilitación del SOAT 2026 responde a la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y protección entre los ciudadanos. Además, informó que los precios del seguro se mantienen sin variación respecto a la gestión anterior.

En ese sentido, la tarifa del SOAT 2026 varía según el tipo de vehículo. Para motocicletas, el costo oscila entre Bs 150 y Bs 200, mientras que para un automóvil particular el rango está entre Bs 90 y Bs 120.

En el caso de un microbús particular, el monto asciende a Bs 460, y en el sector público es de Bs 315. Por su parte, los tractocamiones deberán pagar Bs 290 en la categoría particular y Bs 185 en la categoría pública.

Las coberturas del SOAT continuarán siendo de Bs 24.000 por persona en atención médica y Bs 22.000 en caso de fallecimiento, garantizando la protección integral frente a cualquier accidente de tránsito.

