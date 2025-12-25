Las familias bolivianas celebraron la Nochebuena con abrazos y gratitud compartida

La llegada de la medianoche este 24 de diciembre marcó un momento de profunda espiritualidad y regocijo en miles de hogares, donde el nacimiento de Jesús fue el eje central de la celebración.

Las familias se reunieron en torno a mesas preparadas con esmero, priorizando la unión, el cariño y el bienestar colectivo por encima de cualquier regalo material. Este ambiente de fraternidad se selló con el tradicional brindis y abrazos cargados de felicitaciones, reforzando los lazos afectivos que caracterizan a esta festividad.

La tradicional cena navideña.

La esencia de la Navidad quedó plasmada en el testimonio de quienes lograron congregarse a pesar de las distancias o las agendas complicadas.

"Primeramente, damos gracias a Dios por estar juntos; a veces es difícil reunirse, pero ese es el sentido de la Navidad, la unidad familiar es lo más importante", comentó uno de los comensales durante la velada. Asimismo, otros asistentes destacaron que, aunque muchas veces toca pasar tiempo lejos de casa por diversas circunstancias, lo fundamental en estas fechas es conectar y sentirse cerca de los suyos.

El brindis navideño a medianoche.

El cierre de la Nochebuena no solo representó el fin de una jornada festiva, sino el inicio de una etapa de renovación y gratitud compartida. Entre la cena y las muestras de afecto, el sentimiento predominante fue la satisfacción de compartir un tiempo de calidad que alimenta el espíritu para el año venidero. La celebración demostró, una vez más, que el verdadero corazón de la Navidad reside en la capacidad de las personas para reencontrarse y celebrar la vida en comunidad.

