Cochabamba: Vecinos piden reforzar seguridad tras atraco a mano armada en pizzería

Vecinos de la OTB Villa Granado solicitaron reforzar la seguridad en la zona tras registrarse un atraco a mano armada en una pizzería, ubicada en inmediaciones de la avenida Tadeo Haenke de la ciudad de Cochabamba. El hecho que generó preocupación entre los residentes del sector.

El presidente de la OTB lamentó lo ocurrido y señaló que, si bien no se registraron personas heridas, el hecho dejó pérdidas económicas para el negocio afectado.

“Lamentablemente la inseguridad ocurre en el momento menos pensado. En este caso sucedió en un local comercial; no hubo daños personales, pero sí económicos”, comentó.

Según el reporte vecinal, el atraco ocurrió el pasado jueves, cuando un sujeto ingresó al local haciéndose pasar por cliente tras esperar que el lugar se vaciara. Posteriormente, el individuo amenazó a la cajera y a otros empleados con un arma de fuego, sustrajo el dinero de la recaudación y huyó del lugar. El delincuente llevaba barbijo y gorra para evitar ser identificado.

Los vecinos indicaron que cuentan con alarmas comunitarias y mantienen coordinación con la EPI de Coña Coña y el módulo policial Nº 407, que brinda cobertura a varias OTB de la zona. Sin embargo, señalaron que los hechos delictivos continúan generando preocupación debido a la limitada cantidad de efectivos policiales.

“El número de efectivos es reducido y deben atender a muchas OTB. Además, las movilidades no siempre están en buenas condiciones e incluso en ocasiones no cuentan con combustible”, señaló el dirigente vecinal.

Ante esta situación, la OTB anunció que reforzará la difusión de números de emergencia entre los vecinos para reportar cualquier hecho sospechoso, mientras solicitan a las autoridades mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos delictivos en el sector.

