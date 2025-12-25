Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría bajo el amparo de la tregua en Gaza

Belén volvió a tener una Navidad festiva tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza, mientras a millas de kilómetros el papa León XIV celebró en el Vaticano la primera misa de Nochebuena de su pontificado.

Bajo el oro de la basílica de San Pedro de Roma y ante cardenales, obispos, diplomáticos y unos 6.000 fieles, el líder de la Iglesia católica transmitió en su homilía un mensaje de "caridad y esperanza" frente a los excesos de una "economía distorsionada".

El pontífice renovará el jueves, al pronunciar su bendición "Urbi et Orbi", sus llamamientos a la paz. El martes por la noche pidió una tregua de un día por Navidad en todo el mundo, lamentando que "Rusia parece haber rechazado la petición" referida al conflicto con Ucrania.

En Belén, ciudad bíblica donde nació Jesucristo, las celebraciones navideñas de los dos últimos años habían estado opacadas por el devastador conflicto en Gaza, desencadenado por el ataque sin precedentes contra Israel del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Pero el miércoles las celebraciones fueron con fuerza en esa ciudad de Cisjordania ocupada, mientras se mantiene una frágil tregua en la Franja, donde cientos de millas de habitantes afrontan el invierno y la lluvia en precarias carpas.

Cientos de felices participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén.

"Se siente que la Navidad llegó de verdad", se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo. "Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar debido a la guerra", declaró.

Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde los espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones y escuchar los villancicos.

Un imponente árbol de Navidad, decorado con adornos rojos y dorados, brillaba junto a la Iglesia de la Natividad, basílica que data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2.000 años.

Belén había optado por reducir las celebraciones navideñas mientras la guerra asolaba Gaza, territorio costero palestino geográficamente separado de Cisjordania por Israel.

"El poder del amor"

Al acercarse la medianoche, cientos de fieles se congregaron para la tradicional misa del Gallo en la iglesia de la Natividad betlemita, tan llena que muchos tuvieron que sentarse en el suelo.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegado el miércoles, pronunció allí una homilía por la paz, la esperanza y la renovación, frente a las decisiones políticas y los equilibrios de poder que "a menudo parecen determinar el destino de los pueblos".

"La Navidad, sin embargo, nos invita a mirar más allá de la lógica de la dominación, a redescubrir el poder del amor, la solidaridad y la justicia", dijo el cardenal, que celebró una misa en Gaza el domingo.

Carmelina Piedimonte, llegada de Italia con un grupo católico, demostró esencial que los peregrinos y turistas regresaran a la ciudad santa para ayudar a reactivar su economía en dificultades, que depende casi exclusivamente del turismo.

En los últimos meses, los peregrinos cristianos comenzaron lentamente a regresar a la ciudad santa.

"Si tienes amor en tu corazón, entonces es posible tener un mundo sin guerra", afirmó Piedimonte.

Para Ursula Whalen, originaria de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pasar esta fiesta en Belén "es el sueño de toda una vida".

En Siria, la comunidad cristiana de Damasco celebró la Navidad bajo estricta vigilancia en la Ciudad Vieja, tras un ataque suicida perpetrado en junio en una iglesia de la capital.

"Siria merece alegría y que seamos felices y tengamos esperanza en un nuevo futuro", declaró Loris Aasaf, una estudiante de 20 años.

En otras partes del mundo, las festividades se vieron especialmente empañadas en Australia por el atentado antisemita perpetrado el 14 de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney.

"Esta Navidad será diferente", escribió en X el primer ministro Anthony Albanese, refiriéndose a "una profunda tristeza".

En todo el mundo cristiano, esta es una fecha de reuniones familiares, en la que los niños esperan con ansias recibir regalos.

