Misa de Navidad del Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro

El Papa León XIV preside la misa del día de Navidad en la Basílica de San Pedro, tras la eucaristía, el Pontífice se asomará al balcón central del templo para ofrecer el mensaje navideño y la bendición Urbi et Orbi, dirigida al mundo.

La ceremonia convoca a fieles presentes en la Plaza de San Pedro y a millones de católicos que siguen la transmisión en vivo por redes sociales desde distintos países.

En el calendario de celebraciones papales, León XIV reintrodujo la misa del día de Navidad, una liturgia que no fue celebrada por sus predecesores, el papa Francisco ni Benedicto XVI.



La última vez que un Pontífice presidió esta misa fue San Juan Pablo II, el 25 de diciembre de 1994, lo que convierte a esta celebración en un hito histórico para la Iglesia católica.

La bendición Urbi et Orbi

El Papa ofrecerá su mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi, uno de los actos más esperados del calendario litúrgico, que incluye un llamado a la paz, la fraternidad y la solidaridad en el mundo.

