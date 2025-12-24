TEMAS DE HOY:
Urubó Hombre muerto Anciano muerto en micro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

En Navidad, la Iglesia pide responsabilidad frente a los desafíos del país

La Iglesia boliviana hace un llamado a la unidad y la solidaridad, destacando la importancia de asumir decisiones responsables en un contexto difícil para el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 21:08

Bolivia

Escuchar esta nota

En un mensaje dirigido a toda la población boliviana, la Conferencia Episcopal Boliviana instó a la unidad y la solidaridad en esta Navidad, marcada por circunstancias distintas a las de años anteriores.

Monseñor Giovanni Arana, en representación de la institución, destacó la importancia de pensar en el bien común y asumir responsabilidades individuales para contribuir a un nuevo rumbo del país.

“Esta Navidad no será como en otros tiempos, pero es fundamental que hoy más que nunca, como bolivianos, pensemos en el bien común y asumamos responsabilidades desde cada uno de nuestros espacios”, señaló Arana.

El religioso enfatizó la necesidad de acciones concretas por parte de las autoridades: “Hacemos un llamado a nuestras autoridades para que en este tiempo adopten actitudes de solidaridad, pensando en el sufrimiento de la población. Es momento de decisiones que den un nuevo rumbo e impulso a Bolivia”.

Asimismo, Arana pidió a toda la población trabajar en conjunto: “Sabemos que vendrán tiempos complicados, pero confiamos en que, trabajando juntos, construiremos una Bolivia unida, justa y digna, llena de oportunidades para quienes carecen de empleo digno o enfrentan dificultades económicas para sostener a sus familias”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD