En Navidad, la Iglesia pide responsabilidad frente a los desafíos del país

En un mensaje dirigido a toda la población boliviana, la Conferencia Episcopal Boliviana instó a la unidad y la solidaridad en esta Navidad, marcada por circunstancias distintas a las de años anteriores.

Monseñor Giovanni Arana, en representación de la institución, destacó la importancia de pensar en el bien común y asumir responsabilidades individuales para contribuir a un nuevo rumbo del país.

“Esta Navidad no será como en otros tiempos, pero es fundamental que hoy más que nunca, como bolivianos, pensemos en el bien común y asumamos responsabilidades desde cada uno de nuestros espacios”, señaló Arana.

El religioso enfatizó la necesidad de acciones concretas por parte de las autoridades: “Hacemos un llamado a nuestras autoridades para que en este tiempo adopten actitudes de solidaridad, pensando en el sufrimiento de la población. Es momento de decisiones que den un nuevo rumbo e impulso a Bolivia”.

Asimismo, Arana pidió a toda la población trabajar en conjunto: “Sabemos que vendrán tiempos complicados, pero confiamos en que, trabajando juntos, construiremos una Bolivia unida, justa y digna, llena de oportunidades para quienes carecen de empleo digno o enfrentan dificultades económicas para sostener a sus familias”.

