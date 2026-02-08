TEMAS DE HOY:
Conductor imprudente Padre abusó a su hija explosión de dinamita

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Ley 1709 entra en vigencia: qué establece y quiénes no podrán salir del país tras dejar el cargo

La norma amplía a seis meses la permanencia obligatoria de autoridades salientes y alcanza a cargos nacionales, subnacionales y ejecutivos que administren recursos públicos.

Red Uno de Bolivia

08/02/2026 11:15

Foto: RRSS

Escuchar esta nota

El Gobierno promulgó la Ley N° 1709, que amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en territorio nacional de las autoridades que concluyan su mandato o sean destituidas, con el objetivo de garantizar la rendición de informes y precautelar los intereses del Estado.

La norma fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada el 7 de febrero de 2026, según establece la publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
 

¿A quiénes alcanza la ley?

La modificación de la Ley N° 1352 de 2020 establece que deberán permanecer en el país durante seis meses:

  • Presidente y Vicepresidente del Estado

  • Ministras y Ministros

  • Gobernadoras y Gobernadores

  • Alcaldesas y Alcaldes

  • Asambleístas nacionales y departamentales

  • Concejales municipales

  • Máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales

 

Objetivo de la norma

De acuerdo con el texto legal, la medida busca asegurar que las autoridades salientes estén disponibles para rendir informes a las nuevas autoridades, en el marco de la transparencia y la protección de los recursos del Estado.

La ley también dispone la abrogación y derogación de todas las normas contrarias, consolidando así el nuevo plazo de permanencia obligatoria.

Promulgación oficial

La Ley N° 1709 fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira  y entra en vigencia conforme a lo establecido por la normativa constitucional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Valencia vs real madrid

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Valencia vs real madrid

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD