Ley 1709 entra en vigencia: qué establece y quiénes no podrán salir del país tras dejar el cargo

El Gobierno promulgó la Ley N° 1709, que amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en territorio nacional de las autoridades que concluyan su mandato o sean destituidas, con el objetivo de garantizar la rendición de informes y precautelar los intereses del Estado.

La norma fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada el 7 de febrero de 2026, según establece la publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.



¿A quiénes alcanza la ley?

La modificación de la Ley N° 1352 de 2020 establece que deberán permanecer en el país durante seis meses:

Presidente y Vicepresidente del Estado

Ministras y Ministros

Gobernadoras y Gobernadores

Alcaldesas y Alcaldes

Asambleístas nacionales y departamentales

Concejales municipales

Máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales

Objetivo de la norma

De acuerdo con el texto legal, la medida busca asegurar que las autoridades salientes estén disponibles para rendir informes a las nuevas autoridades, en el marco de la transparencia y la protección de los recursos del Estado.

La ley también dispone la abrogación y derogación de todas las normas contrarias, consolidando así el nuevo plazo de permanencia obligatoria.

Promulgación oficial

La Ley N° 1709 fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y entra en vigencia conforme a lo establecido por la normativa constitucional.

