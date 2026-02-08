¿Por qué este Super Bowl será uno de los más vistos y caros de la historia?

Este Super Bowl se perfila como uno de los más vistos y caros de la historia por la combinación de factores deportivos, comerciales y culturales que rodean al evento, desde el espectáculo musical hasta el volumen de apuestas, consumo y publicidad.

El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, que se disputará en Santa Clara, California, contará con una expectativa de audiencia que podría superar registros previos, tras el último Super Bowl seguido por 127 millones de personas solo en Estados Unidos.

El show y la audiencia global

Uno de los principales imanes de audiencia será el espectáculo del medio tiempo, que amplía el alcance del evento más allá del público habitual del fútbol americano y atrae a espectadores que siguen el Super Bowl por su componente musical y cultural.

Este fenómeno convierte al evento en una cita global, con transmisión en decenas de países y un impacto que trasciende lo deportivo.

El cantante Bad Bunny se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

Publicidad y consumo en cifras récord

El Super Bowl también es el evento televisivo más caro del año. Los anuncios de 30 segundos alcanzan precios promedio de 8 millones de dólares, con algunas marcas pagando hasta 10 millones, una cifra inédita en la historia de la televisión estadounidense.

A esto se suma el gasto de los consumidores. Se estima que los estadounidenses desembolsarán más de 20.000 millones de dólares en comida, bebidas, ropa y productos vinculados al partido, además del consumo masivo de alimentos emblemáticos del evento.

Apuestas e impacto económico

El volumen de apuestas legales también marcará un récord, con un movimiento estimado de 1.760 millones de dólares, impulsado por la expansión del mercado de juegos en varios estados.

En paralelo, el gobierno de California proyecta un impacto económico de 500 millones de dólares para el área de San Francisco, por la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y el turismo asociado al Super Bowl.

Con estos elementos, el Super Bowl vuelve a consolidarse como el mayor espectáculo deportivo y comercial de Estados Unidos, capaz de reunir audiencias masivas y cifras económicas sin precedentes en un solo día.

